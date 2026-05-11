"¡No es nada fácil!”, Marjorie de Sousa revela cómo ha sido su papel de madre durante casi 10 años
Marjorie de Sousa compartió un balance sobre cómo ha sido ser madre. ¿Podría volver a posar con Julián Gil y su hijo Matías? Así reaccionó a la posibilidad.
Marjorie de Sousa compartió con la prensa un balance de casi diez años de como madre de Matías, hijo de Julián Gil, y explicó por qué le parece importante que Matías conozca su trabajo artístico. ¿En un futuro podría posar con Matías y Julián Gil? Así reaccionó la actriz ante los cuestionamientos.