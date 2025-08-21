inklusion logo Sitio accesible
¿Brujería? ¡Le dejaron un gato muerto! La hija de Dulce, Romina Mircoli, denuncia intimidación y maltrato animal

Romina Mircoli, la hija de de Dulce, interpuso una demanda por maltrato animal e intimidación luego de que ‘le dejaran’ un gato muerto dentro de un frasco en su camioneta.

TV Azteca

