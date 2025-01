Hija de Héctor Parra rompe el silencio tras modificación de sentencia de su papá

El caso de Héctor Parra comenzó el año con un cambio, pues se dio a conocer que la sentencia del actor se redujo de 13 años con 10 meses a 12 años con 6 meses. Al respecto, Daniela Parra reaccionó y rompió el silencio tras esta nueva modificación.

Para Daniela Parra la reducción de sentencia no es una victoria

La hija del actor dijo no estar feliz del todo y no lo considera como una victoria, pues ella y la defensa de Parra continuarán agotando cada instancia para que su padre quede en libertad, no únicamente con la sentencia reducida, pues quieren demostrar su inocencia.

No lo sentimos así porque nuestra verdadera victoria es la libertad de mi papá, no la deducción de nada. Más bien ahí se confirmó que la sentencia no es firme. Y tan no es firme que vamos al amparo

Daniela Parra se encuentra trabajando con el equipo legal que defiende a su papá para demostrar su inocencia y lograr su liberación. Sin embargo, ha sido un camino que ya ha transcurrido por años.

¿Qué pasó con Héctor Parra?

El actor acusado por corrupción de menores y por supuesto abuso sexual por años a su hija Alexa Hoffman, quien levantó su denuncia contra su padre, quien permanece en el Reclusorio Oriente desde 2021.



¿Por qué cambió la sentencia de Héctor Parra?

Según la defensa, los magistrados fueron quienes redujeron la sentencia del actor, pues tomaron en cuenta algunos factores como su edad y antecedentes, ausencia de múltiples víctimas, y proporcionalidad de la pena, entre lo más destacado; por lo que los abogados trabajarán sobre esta modificación para meter un recurso más y continuar en la búsqueda de la libertad del actor.

