Indigna rusa implicada en el fallecimiento de su hijo. Laura Bozzo investigará el caso

Laura Bozzo presentó este lunes un caso estremecedor que ocurrió el último día de 2024, día en que lamentablemente, falleció un pequeño de tan solo seis años debido a un grave cuadro de desnutrición que presentaba.

El caso se viralizó en redes sociales debido a lo escandaloso y poco esclarecedor que ha resultado hasta ahora, pues Olga Idelevich, mujer rusa y madre del menor, fue quien llamó el 30 de diciembre a las autoridades en apoyo ante la situación del menor; sin embargo, al día siguiente que tristemente falleció en el hospital, ya no se supo nada más de Idelevich.

Autoridades buscan a Olga Idelevich por presuntamente abandonar y dejar morir a su hijo

Ahora, las autoridades se encuentran en la búsqueda de la mujer extranjera, quien también se reveló, podría estar trabajando como escort desde tiempo atrás para conseguir dinero y así tener con qué vivir, pues además, el presunto padre del menor, sería un famoso abogado de nombre Marco Antonio Mijangos, quien desde el 2019 tendría una denuncia en su contra por parte de Idelevich por no querer hacerse cargo del menor.

Hasta ahora no se tiene información de ninguno de los dos implicados en la muerte del menor por lo que sería abandono, ya que aunque ella comentaba no tener dinero para pagar alimento, el estado de desnutrición del menor era muy severo, hecho por el que no logró salvarse.

Laura Bozzo, Flor Rubio y Sergio Sepúlveda se mostraron completamente indignados ante el caso, pues no comprenden cómo la misma mamá que dio aviso a las autoridades sobre su hijo terminó huyendo tras el fallecimiento del menor.

Laura Bozzo alza la voz y pide justicia

También se expuso la posibilidad de que tanto Olga como el pequeño fueran víctimas de algún tipo de abuso; sin embargo, Laura Bozzo dejó muy claro que a ella no le interesa si la madre sufría, pues huyó dejando el cuerpo de su hijo.

A mí no me interesa, yo la meto a la cárcel por desgraciada y maldita

Nuestra conductora cerró su sección haciendo un fuerte llamado a las autoridades para que no abandonaran el caso y dieran con los responsables de tan lamentable desenlace, asegurando que ella, por su lado, hará una investigación al respecto.

Yo pido a las autoridades que tomen este caso con seriedad hasta las últimas consecuencias. Yo también lo voy a investigar por mi lado