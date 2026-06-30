Nora cuenta una interesante leyenda del maíz en MasterChef 24/7 y deja a todos sorprendidos con su sabiduría (VIDEO)

La que está demostrando que quiere conquistar en MasterChef 24/7 es Nora, quien en una semana ya ganó pruebas y se convirtió en la nueva portadora del Pin. Y por si fuera poco, también se está volviendo la favorita de sus compañeros porque siempre tiene pláticas interesantes y aprenden mucho con ella, tal como pasó cuando les contó una leyenda sobre el origen del maíz que nadie conocía.