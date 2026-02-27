¿Dieron el ‘pitazo’? Integrante de Mariachi Gama 1000 revela que el robo a su padre pudo ser ‘sobre aviso’

Jesus Gama, integrante del Mariachi Gama 1000, quien compartió que su padre habría sido víctima de robo a mano armada en el Estado de México, compartió en exclusiva los avances del caso. Presume que, probablemente, el cajero que atendió a su padre en el banco, pudo haber avisado al hombre que lo atracó. Esto reveló el integrante de la agrupación antes de pronunciarse sobre su próxima actuación con Shakira en la Ciudad de México.