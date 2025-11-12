"¡Me parece muy ‘mafufo’!”, Iván Cochegrus descalifica el comunicado que lo responsabilizaría de filtrar los audios de Silvia Pinal
El personal que cuidó a Silvia Pinal se defendió a través de un comunicado de prensa; señalaron a Iván Cochegrus de haber filtrado el audio. ¿Quién fue?
TV Azteca
Luego de que Iván Cochegrus y Efigenia Ramos revelaran el nombre de la enfermera que supuestamente agredió verbalmente a Silvia Pinal, el personal que cuidó a la fallecida actriz se defendió a través de un comunicado de prensa y señalaron a Cochegrus de haber dado a conocer el polémico audio. ¿Quién ventiló el material? Así lo responde Iván Cochegrus.
