"¡Me parece muy ‘mafufo’!”, Iván Cochegrus descalifica el comunicado que lo responsabilizaría de filtrar los audios de Silvia Pinal

Luego de que Iván Cochegrus y Efigenia Ramos revelaran el nombre de la enfermera que supuestamente agredió verbalmente a Silvia Pinal, el personal que cuidó a la fallecida actriz se defendió a través de un comunicado de prensa y señalaron a Cochegrus de haber dado a conocer el polémico audio. ¿Quién ventiló el material? Así lo responde Iván Cochegrus.