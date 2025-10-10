inklusion logo Sitio accesible
¿Regresa Jeans o JNS? Así comenzó la ‘guerra’ de declaraciones entre los Borovoy, los Sirvent y Karla Díaz

Luego de que Paty Sirvent anunciara el regreso de Jeans, BOBO Producciones, los Sirvent y Karla Díaz, reaccionaron al respecto. Esto fue lo que sucedió.

Luego de que Paty Sirvent anunciara el regreso de Jeans, el mundo del espectáculo se ‘agitó' y las reacciones de BOBO Producciones no tardaron el llegar. Así comenzó una guerra de declaraciones entre los Sirvent y los Borovoy; incluso Karla Díaz quedó ‘salpicada’.

