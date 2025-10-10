“No lo soporto”: A DÍAS de La Granja VIP, Alfredo Adame arremete contra Kike Mayagoitia
Alfredo Adame no quiere una alianza ni nada que ver con Kike Mayagoitia. Los dos son granjeros confirmados de La Granja VIP.
Sabíamos que Alfredo Adame como granjero se destacaría por no guardarse ninguna opinión y que probablemente tendría alguna importante rivalidad en La Granja VIP. Lo que nos sorprendió es que el actor y conductor ya dijo a quién “no soporta”, a solo dos días de iniciar el nuevo reality show de TV Azteca.
Alfredo Adame arremete contra Kike Mayagoitia, a días de comenzar La Granja VIP
En una entrevista con el canal de YouTube Vaya Vaya TV, a Alfredo Adame le preguntaron qué pensaba sobre cada uno de los granjeros que ya han sido anunciados para La Granja VIP. Cuando le mencionaron a Kike Mayagoitia, no ocultó su desagrado.
“No lo soporto”, dijo Adame sobre el conductor de Venga La Alegría. “Me cae en la punta de los h%$&”.
El conflicto habría surgido años atrás, por una entrevista que Kike hizo a Rocío Banquells, excuñada del llamado “Golden Boy”, quien se expresó mal de él. Según explicó Alfredo, Kike también habría hablado mal de él y se burló.
Alfredo Adame dejó claro que no quiere hacer ninguna alianza con Kike Mayagoitia. De hecho, “lo único que tengo para él son malos pensamientos y malos deseos”. Sin embargo, si el conductor de Venga La Alegría se porta educado con él, Alfredo planea hacer lo mismo; “yo nunca he sido maleducado ni descortés”.
El “Golden Boy” admitió que no conoce a varios de los granjeros anunciados, como Sandra Itzel, Kim Shantal, Carolina Ross, César Doroteo y Omahi. De Jawy Méndez dijo que le cae bien y respeta a Lis Vega, mientras a Manola Díez la considera su “alma gemela” tras 25 años de conocerla.
Ha generado expectativa si podría haber una rivalidad entre Alfredo Adame y Alberto del Río, “El Patrón”. Sin embargo, el conductor aseguró que el luchador es su amigo.