Familia Pinal podría recibir una desgarradora noticia pronto, según las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente lanzó advertencias sobre la familia Pinal, vinculando los conflictos por la herencia de Silvia Pinal con posibles problemas de salud o fallecimientos dentro de la dinastía. Te contamos los detalles, así como la postura de Stephanie Salas y los recientes acontecimientos familiares.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la familia Pinal?

De acuerdo con un video publicado en redes sociales, Mhoni Vidente aseguró que los malentendidos por la herencia de Silvia Pinal podrían traer consecuencias graves para los miembros de la familia. La famosa astróloga cubana señaló que las herencias, según su interpretación, suele provocar discordia y peleas entre hermanos.

La vidente indicó que, tras la presunta recepción de recursos millonarios por parte de Michelle Salas y su madre, surgieron tensiones entre otros miembros, como Enrique y Alejandra. Mhoni destacó que, más allá de lo económico, el problema podría derivar en un daño de salud o incluso un fallecimiento dentro de la familia.

¿Qué es ‘la maldición’ de la herencia de Silvia Pinal? Esto dijo Mhoni Vidente

Según Mhoni Vidente, existe una especie de “maldición” asociada a las herencias que afecta a las familias al generar peleas y enemistades. “Necesitan cuidarse, protegerse y permanecer unidos”, explicó, subrayando que la unión familiar podría prevenir consecuencias negativas.

¿Cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente acerca de la herencia de Silvia Pinal?

También mencionó que la familia Pinal podría enfrentar problemas de salud serios para alguno de sus integrantes o personas cercanas, advirtiendo sobre la importancia de mantener la armonía familiar.

¿Cuál fue la reacción de Stephanie Salas?

Stephanie Salas, nieta de Silvia Pinal e hija de Silvia Pasquel, se pronunció sobre rumores que aseguraban que ella y Michelle Salas habían cobrado una inversión familiar por alrededor de 9 millones de pesos (480 mil dólares). La cantante desmintió los comentarios: “Es algo muy personal… No es cierto, no se la crea, gente. La verdad, son puros inventos”.

Por otra parte, coincidió con el anuncio de Pati Chapoy sobre la operación de Alejandra Guzmán en la columna vertebral, hecho que algunos fans relacionaron con los conflictos mencionados por la vidente.