“Soy muy buen exesposo": Jorge D’Alessio ya no esconde su felicidad y presume a su nueva novia con románticas fotos

Luego de que en febrero confirmó su separación con Marichelo Puente, todo parece indicar que Jorge D’Alessio ya está listo para empezar de cero y confirmó que tiene un romance con una mujer llamada Daniela Arjona, quien sería 14 años más chica que él. Al respecto de este tema, el cantante aseguró que sus hijos y hasta su expareja lo respaldan y él les corresponde siendo un buen padre y un gran exesposo.