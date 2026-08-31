“Soy muy buen exesposo": Jorge D’Alessio ya no esconde su felicidad y presume a su nueva novia con románticas fotos
A menos de un año de que se divorció, Jorge D’Alessio se está dando otra oportunidad en el amor y no duda en presumir lo entusiasmado que está con su conquista.
Luego de que en febrero confirmó su separación con Marichelo Puente, todo parece indicar que Jorge D’Alessio ya está listo para empezar de cero y confirmó que tiene un romance con una mujer llamada Daniela Arjona, quien sería 14 años más chica que él. Al respecto de este tema, el cantante aseguró que sus hijos y hasta su expareja lo respaldan y él les corresponde siendo un buen padre y un gran exesposo.