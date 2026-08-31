Arturo Carmona confirma que su hija Melenie está embarazada y explica por qué Alicia Villarreal no la ha felicitado

Melenie, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona está embarazada, y ella misma lo confirmó a través de sus redes sociales y el actor ya está más que ilusionado con la idea de ser abuelo, un rol que sabe, compartirá con Cruz Martínez porque él también fue una figura paterna para la joven. En cuanto al silencio de “la güerita consentida”, se limitó a decir que tiene unos problemas familiares y por eso está un tanto alejada de los reflectores, a pesar de que hace apenas unos días celebró un año con su novio.