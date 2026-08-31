¿Cómo evitar que el regreso a clases 2026 sea pesado para los niños? El ritual de menos de 5 minutos que es infalible

El regreso a clases 2026 puede ser intimidante para los niños y complicado para los papás por todas las emociones. Y para que todos en casa se queden tranquilos y esta sea una experiencia inolvidable, el coach Miguel Ángel Mercadal nos compartió un ritual que consiste simplemente en tomarse 5 minutos por la mañana para respirar y hacerse consciente de las cosas buenas que nos rodean, lo que inyectará de pura energía a los pequeños.