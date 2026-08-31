Programa completo MasterChef 24/7 30 de agosto 2026: Claudia se corona como la gran ganadora de la gran final

La cocina más famosa de México vivió una noche llena de emoción con la gran final de MasterChef 24/7, donde Lancer, Ixdit, Flor y Claudia llegaron al último programa dispuestos a dejarlo todo frente a los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena. Tras una intensa batalla en la que cada platillo fue decisivo, Claudia Lizaldi, nuestra querida conductora, reveló el esperado veredicto: Claudia se convirtió en la gran ganadora de esta temporada, conquistando el premio de 2 millones de pesos, el trofeo y el codiciado título de Maestro del Fuego.