“La presentación, mucho que desear": El postre de Ixdit no fue lo que los Chefs esperaban en la Gran Final de MasterChef
Flor, Ixdit, Lancer y Claudia han presentado su platillo final, el postre; los 4 finalistas tuvieron variadas opiniones durante la degustación.
El platillo de Claudia logró encantar a los Chefs, mientras que el platillo de Lancer tuvo algunas críticas buenas, pero otras malas debido a un picor inusual en su postre. Ixdit no tuvo una de las mejores críticas, pues la Chef Zahie piensa que pudo hacer una mejor presentación.