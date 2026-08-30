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“La presentación, mucho que desear": El postre de Ixdit no fue lo que los Chefs esperaban en la Gran Final de MasterChef

Flor, Ixdit, Lancer y Claudia han presentado su platillo final, el postre; los 4 finalistas tuvieron variadas opiniones durante la degustación.

El platillo de Claudia logró encantar a los Chefs, mientras que el platillo de Lancer tuvo algunas críticas buenas, pero otras malas debido a un picor inusual en su postre. Ixdit no tuvo una de las mejores críticas, pues la Chef Zahie piensa que pudo hacer una mejor presentación.

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