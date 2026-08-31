"¡No me toquen!": Ninel Conde evita hablar de la demanda con José Manuel Figueroa y se queja de las cámaras

En medio de la controversia que se generó con el estreno de su serie documental, en la que relató que habría vivido una relación tóxica con José Manuel Figueroa, Ninel Conde ya no quiere seguir hablando del mismo tema y afirmó que cualquier cuestión legal se tiene que abordar directamente con sus seguidores. Y tras el zafarrancho que se armó durante su paso por el aeropuerto, la cantante se quejó de la actitud que tomaron algunos reporteros, pues dijo que ella siempre ha estado dispuesta a platicar cuando se le pide de buena manera.