"¡No quiero que estés llorando después!”, Juan Osorio recibe un mensaje directo de Rafael Portillo, quien advierte acciones legales

El empresario Rafael Portillo reveló qué acciones legales emprenderá contra Juan Osorio por su presunto fraude de diez millones de pesos relacionado con la obra Aventurera. Por otro lado, dejó claro cómo se planteó originalmente su participación e el proyecto, reconoció que hay un tema que le preocupa más allá de lo económico y le envió un mensaje directo a Juan Osorio.