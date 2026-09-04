¡Lúcete este viernes parrillero con un pescado al disco! Ingredientes y receta paso a paso
Nada como cocinar al calor de las brasas y, para que luzcas este fin de semana, Rahmar nos compartió los ingredientes y la receta paso a paso de pescado al disco.
En este viernes parrillero, Rahmar nos deleitó con un pescado al disco con puré de camote, para que te luzcas con todos tus invitados este fin de semana con todo el sabor de las brasas; toma nota de los ingredientes y la receta paso a paso. ¡Sabor avalado por Mauricio Barcelata y los Destrampados!