"¡Espero que a mí no me toque!”, Jorge Ortiz de Pinedo reacciona con humor al arresto de Luis de Llano
Además de reaccionar con humor al arresto de Luis de Llano, Jorge Ortiz de Pinedo explicó por qué tiene una relación tan cercana con el productor.
Jorge Ortiz de Pinedo reaccionó al arresto de su amigo Luis de Llano tras incumplir una sentencia relacionada con el caso de Sasha Sokol en el que fue declarado culpable. Fiel a su estilo, el actor y productor también reveló si ya ha tenido contacto con su amigo tras su arresto y respondió con humor al arresto de Luis de Llano a sus 81 años de edad.