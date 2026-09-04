"¡Me vale gorro!”, Ari Telch reacciona a los cambios estéticos de Ninel Conde y a lo que ventiló sobre su relación
Luego de que Ninel Conde ventilara detalles de su matrimonio con Ari Telch, el actor dejó clara su postura sobre el presente laboral del ‘Bombón Asesino’.
Después de que Ninel Conde revelara en un reality detalles de su matrimonio con Ari Telch, el actor fue cuestionado y no dudó en reaccionar dejando clara su postura sobre lo que su expareja pueda decir de aquella relación. Además, reaccionó al cambio de color de ojos de Ninel Conde y habló de su hija Sofía.