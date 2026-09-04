¡Duelo de bellacas! Yeri Mua acepta subirse al ring con Bellakath con un condición
Además de revelar la interesante condición para subirse al ring con Bellakath, Yeri Mua habló de la salud mental, las redes sociales y su vida pública.
Yeri Mua habló de su posible enfrentamiento con Bellakath en el ring y contó a la prensa cuál es su estado de salud luego del episodio de ansiedad que sufrió meses atrás en el aeropuerto de la CDMX. Además, envió un sincero mensaje sobre las redes sociales y reflexionó sobre el precio de ser una figura pública.