“No tengo miedo": El poderoso mensaje de Julio este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero se siente preparado para el resultado de esta noche en MasterChef 24/7.
Frente al implacable domingo de eliminación y portando el temido mandil negro, Julio lanzó un poderoso mensaje en el que dejó claro que no tiene miedo. El participante expresó que se siente preparado para encarar el juicio implacable de los Chefs y asumir el resultado de esta noche en MasterChef 24/7, demostrando que afrontará la prueba decisiva con serenidad, carácter y absoluta convicción en su sazón.