Venga La Alegría | Programa 14 de agosto 2026 Parte 1 | José Manuel Figueroa confiesa si tiene planes de boda, el examen de control de la UNAM y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de agosto 2026, parte 1: Cristian Castro habla del estado de salud de Verónica Castro, José Manuel Figueroa confiesa si planea casarse con Jessica Hoffman, María José revela con quién le gustaría hacer colaboraciones, lo que debes hacer con un diente roto, El Challenge y la mejor receta para un espectacular fondue.

También, Paulina Goto rompe el silencio sobre su anillo de matrimonio, Paty Cantú comparte sus secretos para un buen matrimonio y los mejores peinados y trenzas para niñas y adolescentes. Además, Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas lo de los policías señalados de robar un celular, Los Topos en Colombia, el examen de control de la UNAM y más. No te pierdas la rutina del Curso de Verano, las confesiones de Pedro Fernández sobre la actuación y el reporte de Ricardo Casares en la D23 de Disney. ¡Venga La Alegría!