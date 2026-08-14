¡Así le coqueteó Kunno a Kike Mayagoitia en su presentación como granjero para La Granja VIP Segunda Temporada!
Kunno fue revelado como granjero de La Granja VIP Segunda Temporada y, además de coquetear con Kike Mayagoitia, dejó claro que va por todo en el reality.
Fiel a su estilo, Kunno entró al foro de VLA para hacer su presentación oficial como granjero de La Granja VIP Segunda Temporada y, como era de esperarse, habló sin filtros con Flor Rubio y Kike Mayagoitia, quien le robó más de un suspiro a la celebridad de las redes sociales. ¡Revive toda la presentación completa y no pierdas detalle!