¡Así le coqueteó Kunno a Kike Mayagoitia en su presentación como granjero para La Granja VIP Segunda Temporada!

Fiel a su estilo, Kunno entró al foro de VLA para hacer su presentación oficial como granjero de La Granja VIP Segunda Temporada y, como era de esperarse, habló sin filtros con Flor Rubio y Kike Mayagoitia, quien le robó más de un suspiro a la celebridad de las redes sociales. ¡Revive toda la presentación completa y no pierdas detalle!