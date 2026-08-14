Venga La Alegría | Programa 14 de agosto 2026 Parte 2 | Kunno coquetea con Kike Mayagoitia en su presentación rumbo a La Granja VIP Segunda Temporada

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de agosto 2026, parte 2: Repasamos los mejores momentos de MasterChef 24/7, estrenamos Huellitas Informativas con Lauro y Kike, las intensas polémicas de Survivor México La Reliquia en Llamas y Sergio Sepúlveda respondió lo que Los Niños Preguntan.

También, la revelación de Kunno como granjero de La Granja VIP Segunda Temporada. Además, jugamos 5 X 3, Duelo de Generaciones, Sin Palabras y Bajaaan. ¡Venga La Alegría!