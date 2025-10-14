"¡Me encanta que alce la voz!”, Kenia Os apoya a Belinda en su polémica con Lupillo Rivera

Luego de que Lupillo Rivera ventilara intimidades de una supuesta relación amorosa con Belinda, Kenia Os mostró apoyo total a su compañera de la ‘Trinidad del Pop'; entre otras cosas, celebra que las mujeres levanten la voz sin miedo. Por otro lado, también reaccionó a la reciente descalificación de Carmen Campuzano hacia Peso Pluma como ícono de la moda.