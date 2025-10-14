inklusion logo Sitio accesible
"¡Me encanta que alce la voz!”, Kenia Os apoya a Belinda en su polémica con Lupillo Rivera

Kenia Os mostró apoyo a Belinda en su polémica con Lupillo Rivera y reaccionó a la descalificación de Carmen Campuzano hacia Peso Pluma como ícono de la moda.

Luego de que Lupillo Rivera ventilara intimidades de una supuesta relación amorosa con Belinda, Kenia Os mostró apoyo total a su compañera de la ‘Trinidad del Pop'; entre otras cosas, celebra que las mujeres levanten la voz sin miedo. Por otro lado, también reaccionó a la reciente descalificación de Carmen Campuzano hacia Peso Pluma como ícono de la moda.

