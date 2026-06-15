Kunno revela si la amistad con Nodal y Ángela le costó su relación con Belinda
Kunno habla sobre el costoso anillo que Christian Nodal le regaló a Ángela Aguilar, el cual supuestamente le dio para cubrir una infidelidad: “Creo que me ponen el cuerno más a mi”.
Kunno asegura que podría establecer una amistad con cualquier mujer del medio del espectáculo y hasta se encargaría de cuidarlas de los hombres. El influencer también dejó claro que no tiene enemistad con nadie y es gran admirador de Belinda.