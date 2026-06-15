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Carmen y Julio explotan contra Ixdit por sus decisiones en MasterChef 24/7: “No puede sola” (VIDEO)

Todo parece indicar que la rivalidad entre los cocineros podría empeorar ahora que sospechan que Ixdit buscó la forma de perjudicarlos con su poder del Pin.

Gracias a sus poderes como ganadora del Pin, Ixdit tuvo varias ventajas en MasterChef 24/7, incluyendo la posibilidad de elegir a un cocinero para mandarlo a la última etapa del domingo de eliminación. Su elección final fue Julio, quien no estuvo nada contento por este movimiento y considera que Ixdit lo hizo por recomendación de terceros, pues tal como comentó con Carmen, no ha demostrado ser capaz de tomar decisiones por sí misma.

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