La Academia VLA: ¿Cuándo es la final y quiénes competirán ‘por la corona’?

La Academia VLA ha dado mucho de qué hablar durante su última transmisión en el matutino de TV Azteca, pues se ha encaminado a la gran final con momentos que provocaron el llanto en más de un participante y dejó boquiabiertos a unos cuantos más por un inesperado beso.

La final de esta temporada se llevará a cabo el próximo viernes 3 de febrero y promete ser inolvidable tras el inigualable gesto de Marcos Valdés que provocó su eliminación, pues decidió cederle su lugar en la competencia a Daniela Parra debido a que ella ‘apenas van empezando’ su carrera artística. Ante ello, Kiko Campos, quien forma parte del jurado, indicó que el actuar del actor violaba las normas del concurso, por lo que su eliminación era inminente.

Además, otro momento que causó diversas emociones en el foro de Venga La Alegría fue el beso entre Martín Quezada y Fernanda Ostos, quien, no descartaron la posibilidad de que este hecho sea la pauta a una relación. “Ni modo de no resistirme”, dijo el cantante. “Nos ganó la emoción. Como que los dijimos ‘órale’”, agregó la actriz.

¿Quiénes son los finalistas de La Academia VLA 2025?

La semifinal también estuvo marcada por la eliminación de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, quien abandonó la competencia tras la votación del público. De este modo, el grupo de finalistas quedó conformado por Ana Sofía Sánchez, Daniela Parra, Padre José de Jesús Aguilar, Fernanda Ostos, Martín Quezada y Luis Fernando Peña, quienes se enfrentarán en la última gala del certamen.

Cabe mencionar que la primera temporada dejó una marca indeleble, con Viviann Baeza coronándose campeona tras interpretar “Creo en mí” y superando a Ferka, quien emocionó con “No me queda más”.

Si no te quieres perder la oportunidad de quien se llevará la corona de esta temporada de La Academia VLA, tendrás que mantenerte atento del matutino de la televisora del Ajusco, pues no se tiene una hora fija de cuándo comenzará con el concurso.

