“Está un dedo de tu hermana Ernestina en la caseta telefónica...”, Laura Zapata recuerda lo que vivió durante su secuestro
TV Azteca
Años después de que sufriera un secuestro junto a su hermana Ernestina Sodi, Laura Zapata recordó y compartió algunos sensibles momentos de aquella terrible experiencia al acudir a la obra de teatro Alta traición, el inmueble donde comenzó la pesadilla.
