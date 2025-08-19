inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“Está un dedo de tu hermana Ernestina en la caseta telefónica...”, Laura Zapata recuerda lo que vivió durante su secuestro

Años después del secuestro junto a su hermana Ernestina Sodi, Laura Zapata recordó momentos de aquella terrible experiencia en el teatro donde comenzó la pesadilla.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Años después de que sufriera un secuestro junto a su hermana Ernestina Sodi, Laura Zapata recordó y compartió algunos sensibles momentos de aquella terrible experiencia al acudir a la obra de teatro Alta traición, el inmueble donde comenzó la pesadilla.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×