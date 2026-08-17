Venga La Alegría | Programa 17 de agosto 2026 Parte 2 | Rafel Mercadante advierte sobre La Granja VIP Segunda Temporada y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de agosto 2026, parte 2: Kunno explica cómo se siente tras el pleito con Laura Zapata, el debut de Ramón Fernández, Franco Escamilla se preparara para el Madison Square Garden de NY y Ricardo Casares reporta desde la clausura de la D23 de Disney en California.

También, los hilarantes ultrasonidos a los conductores de VLA por Margarita McKenzie, Lauro en Acción, los mejores momentos de Survivor México La Reliquia en Llamas, la visita de Rafael Mercadante, el sexto granjero revelado para La Granja VIP Segunda Temporada y lo que debes saber de los gatos negros y las supersticiones. Además, jugamos Verdad o Mentira, Coordenadas y Sin Palabras.