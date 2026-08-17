"¡Con cualquier animal, fluyo!”, Rafael Mercadante advierte que está listo para La Granja VIP Segunda Temporada
Luego de que Rafael Mercadante compartiera sus impresiones rumbo al estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, conocimos la pista del séptimo granjero por revelar.
Rafael Mercadante, el sexto granjero revelado de La Granja VIP Segunda Temporada, nos acompañó esta mañana y dejó en claro que está listo con botas y la mejor actitud para enfrentar el reality. ¡Ojo a lo que soltó sobre los granjeros destapados!