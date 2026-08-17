Venga La Alegría | Programa 17 de agosto 2026 Parte 1 | Daniela Parra rompe el silencio sobre Pablo, Michelle, MasterChef 24/7 y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de agosto 2026, parte 1: Victoria Ruffo reacciona al debut de Aitana Derbez, Marjorie de Sousa y Cristián de la Fuente hacen frente a los rumores de romance, José Manuel Figueroa le envía un contundente mensaje a Ana Bárbara, Luz Elena recibe una lectura de sus pies en vivo y la receta de costillas de elote.

También, Mariana Seoane revela lo que prepara rumbo al décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, Karina Barboza responde a los rumores que la vinculan a Cristian Castro, increíbles diseños de uñas para los pies con acrigel; el violento asalto en Puebla, ataques de perros en CDMX y más rescates en Colombia, todo explicado Con Peras y Manzanas.

Además, el reportaje de Víctor Landeros y los mejores momentos de MasterChef 24/7 con Daniela Parra. ¡Venga La Alegría!