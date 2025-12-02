inklusion logo Sitio accesible
¡No se guardó nada! Lis Vega habló de Sandra Itzel, la nominación a Fabiola y más de La Granja VIP

Lis Vega, la séptima eliminada de La Granja VIP, llegó con todo el flow y nos platicó por qué se enojó en el salón de nominados, lo del fuerte momento que vivió con Sandra Itzel, lo del Legado y su nominación a Fabiola y más. ¡Revive lo más destacado de La Granja VIP!

La Granja VIP
