¡No se guardó nada! Lis Vega habló de Sandra Itzel, la nominación a Fabiola y más de La Granja VIP
Lis Vega, la séptima eliminada de La Granja VIP, nos platicó del enojo en el salón de nominados, lo del fuerte momento que vivió con Sandra Itzel, la nominación a Fabiola y más.
TV Azteca
