¡Los Ángeles Azules tendrán su calle en Estados Unidos!

Los Ángeles Azules siguen poniendo el nombre de México muy en alto, pues el gobierno de los Estados Unidos, inaugurará una calle con su nombre en el marco del Mes de la Herencia Hispana. Y, como los éxitos no paran, ‘El Doctor’ adelantó que la agrupación ya prepara nuevas colaboraciones. ¿En qué va lo de la bioserie? ¡Entérate aquí!