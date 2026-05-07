Los Azules aseguran que “Mono” y Mati le temen a Alexis en Exatlón México

¿Qué pasará en las últimas semanas de Exatlón México? Todo ha sido un torbellino de emociones entre los equipos que han tenido altibajos; sin emabrgo habrá solo un ganador, ¿quién es tu favorito? No te pierdas el programa de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos de eliminación a las 8:00 p.m. por Azteca UNO.