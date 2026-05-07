Los Azules aseguran que “Mono” y Mati le temen a Alexis en Exatlón México
Los Azules han recuperado la confianza en la recta final de Exatlón México y ganaron la última medalla grupal, además se sienten tranquilos para el juego de eliminación.
¿Qué pasará en las últimas semanas de Exatlón México? Todo ha sido un torbellino de emociones entre los equipos que han tenido altibajos; sin emabrgo habrá solo un ganador, ¿quién es tu favorito? No te pierdas el programa de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos de eliminación a las 8:00 p.m. por Azteca UNO.