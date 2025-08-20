inklusion logo Sitio accesible
“No soy ninguna paloma y yo no hago popó en ninguna parte”, Lupita D’Alessio arremete contra BOBO Producciones y Ari Borovoy

Luego de que Ari Borovoy revelara sus ‘incómodas experiencias’ trabajando con ‘artistas de renombre’, Lupita D’Alessio arremetió contra él y su productora y reveló cómo fue trabajar con ellos.

Luego de que Ari Borovoy revelara sus ‘incómodas experiencias’ trabajando con ‘artistas de renombre’, Lupita D’Alessio arremetió contra él y su productora y reveló que sus últimos días trabajando con ellos fueron horribles.

