¿Qué es la degeneración macular, enfermedad que afecta a Eric del Castillo?

El mundo del espectáculo está lleno de grandes figuras que han logrado adueñarse del cariño de las grandes audiencias. Al respecto, el actor Eric del Castillo es una de ellas con una trayectoria de más de 70 años y éxitos que engalanan su historia como famoso.

Eric del Castillo, que actualmente tiene 91 años de edad, siempre ha tenido motivos para ser el centro de atención pero recientemente ha vuelto a ser noticia tras revelar que padece una enfermedad que podría llevarlo a la ceguera.

Eric del Castillo reveló tener una grave enfermedad

En recientes entrevistas periodísticas, el actor confirmó que padece de degeneración macular. Una enfermedad que le está cambiando la vida ya que podría dejarlo ciego. “No puedo ver bien. No puedo leer”, remarcó el Eric del Castillo al referirse a su enfermedad.

Más allá de la gravedad de la degeneración macular, el actor se ha ido adaptando en el día a día y así puede seguir trabajando en lo que tanto ama. Eric del Castillo afirmó que sus papeles los aprende mediante grabaciones y así va sorteando este obstáculo.

¿Qué es la degeneración macular?

Sobre la enfermedad que padece Eric del Castillo, el Instituto Mayo Clinic (Estados Unidos) señala que se trata de “la causa común de pérdida de visión relacionada con la edad”. Sus expertos explican que la degeneración macular afecta la retina, en particular la mácula, una porción de la retina con células especializadas que permiten una visión más nítida.

En este punto, Mayo Clinic afirma que la degeneración macular puede ser húmeda o seca. La primera puede causar una pérdida permanente y rápida de la visión central; mientras que la segunda puede ser prolongada, de evolución lenta, pero también puede causar una pérdida grave de la visión central con el tiempo.