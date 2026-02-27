Venga La Alegría | Programa 27 de febrero 2026 Parte 2 | Los perritos en adopción, la visita de Chingu Amiga y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 27 de febrero 2026, parte 2: Los detalles que compartió Cumbia Pedregal de la celebración de cumpleaños de María Victoria, las sospechas de ‘robo sobre aviso’ al Mariachi Gama 1000, el resumen del Exatlón, el reportaje de Víctor Landeros, Sergio Sepúlveda contestó lo que Los Niños Preguntan, los perritos en adopción del Refugio Amadog y Chingu Amiga se destapa como presentadora digital para los Oscar 2026. Además, jugamos Coordenadas, Sin Palabras y El Desafío VLA. ¡Venga La Alegría!