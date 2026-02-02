Venga La Alegría | Programa 2 de febrero 2026 Parte 2 | El asombroso parecido de Luz Elena con Kim Kardashian y los mejores juegos

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de febrero 2026, parte 2: Margarita McKenzie nos sorprendió con el increíble parecido de Luz Elena con Kim Kardashian, la respuesta de Imelda Tuñón a Marco Chacón, lo que le contestó Adame a Carlos Trejo, el resumen más completo del Exatlón, la edición especial de Los Niños Preguntan, el reportaje de Víctor Landeros y bailamos con los Payacocos. Además, el Sí lo he hecho, No lo he hecho, con invitados muy especiales; jugamos Sin Palabras y Coordenadas. También comentamos todo sobre la polémica de los boletos para los conciertos de BTS en México. ¡Venga La Alegría!