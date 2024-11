Lyn May reaparece con rostro rejuvenecido y un mensaje contundente

Lyn May se volvió tendencia una vez más al subir una fotografía a su cuenta de Instagram donde luce “diferente”, por lo que sus seguidores se comenzaron a preguntar si la vedette de 71 años de edad se sometió a una nueva cirugía o abuso de los filtros. Además, Lyn May dejó un mensaje muy contundente junto a la publicación. ¿Será una indirecta para otra vedette?

Lyn May presume su nuevo rostro

Liliana Mendiola Mayanes, más conocida como Lyn May, compartió una fotografía donde luce un rostro nuevo, pues se puede observar una nariz más afilada, unos labios más gruesos y pómulos bastante marcados, pero lo que más llama la atención es que su piel no tiene líneas de expresión, es decir, no se le nota ninguna arruga, algo extraño para la edad que tiene. Es bien sabido que la vedette se ha sometido a varias cirugías y no solo en el rostro, sino también en el cuerpo, algo que ella jamás ha negado, pues siempre ha mencionado que vive de su imagen y le gusta mantenerse bella para seguir siendo una increíble bailarina.

Vedette solo hay una, y se llama Lyn May.

Es la descripción que acompaña a la fotografía y varios seguidores creen que es una fuerte indirecta para las otras vedettes que han incursionado en la industria; sin embargo, ella no ha dado declaraciones.

¿Qué le pasó a Lyn May en el rostro?

En varias ocasiones Lyn May ha contado las fuertes cosas que ha vivido a lo largo de su carrera, pues al empezar muy joven en el baile y en el cine de ficheras no estaba muy informada de algunas cosas que se empezaron a poner de moda en su juventud, por ejemplo: las cirugías. Liliana fue reconocida desde que era bastante joven por lucir una gran belleza y un cuerpo curvilíneo, pero fue víctima de malas cirugías que pusieron en riesgo su vida. Lyn May platicó para los medios que hace años cuando aún trabajaba en Acapulco una mujer la convenció de inyectarse colágeno en el rostro para verse como María Félix y por falta de información ella accedió, pero notó que algo no estaba bien, pues su rostro se veía bastante hinchado así que recurrió a profesionales quienes detectaron que le inyectaron aceite de cocina.

Me inyectaron aceite de comer, aceite de guisar, ¡de bebé! Te dicen que es colágeno, ¡pero no es colágeno!

Después de ese suceso, Lyn May se ha tratado con cirujanos reconocidos que han trabajado para quitar todos los residuos de aceite que le quedaron en el rostro y también se ha sometido a cirugías de rejuvenecimiento.

