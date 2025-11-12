Maite Perroni reacciona al embarazo de Dulce María, su excompañera de RBD
Tras la división que existe entre los que fueran integrantes de RBD, Maite Perroni puso sus ‘diferencias’ a un lado y se pronunció sobre el embarazo de Dulce María. Tras enviarle sus mejores deseos, la actriz y cantante se mostró agradecida con la vida por todo lo que ha recibido.
