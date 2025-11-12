inklusion logo Sitio accesible
Maite Perroni reacciona al embarazo de Dulce María, su excompañera de RBD

Tras la división que existe entre los que fueran integrantes de RBD, Maite Perroni puso sus ‘diferencias’ a un lado y se pronunció sobre el embarazo de Dulce María. Tras enviarle sus mejores deseos, la actriz y cantante se mostró agradecida con la vida por todo lo que ha recibido.

