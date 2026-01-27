Exatlón México | Duelo de los Enigmas | Rosique anuncia premios gamer históricos

Antonio Rosique recibió a los atletas con un mensaje cargado de misterio para dar inicio al Duelo de Los Enigmas, adelantando que la semana 18 de Exatlón México traerá sorpresas especiales para fans de los videojuegos, el baile y la actividad física, incluyendo una tableta y un espectacular set gamer con silla especializada, masaje lumbar y luces LED, elevando al máximo la motivación de todos en el circuito.