Exatlón México | Mejores Momentos | ¿Relevo generacional? Jerry sorprende en el Draft Varonil y enciende la novena temporada

El Draft Varonil deja claro que el nivel sube y las emociones también se desbordan dentro de la novena temporada de Exatlón México

Durante el Draft Varonil de Exatlón México, Leo reconoció el alto nivel de los nuevos aspirantes y señaló a Jerry como el atleta con más posibilidades de quedarse, opinión que reforzó Mono al asegurar que incluso supera a Alejandro, mientras que el momento más emotivo llegó con Nataly, quien abrió su corazón al confesar que José era su espacio seguro, dejando ver la nostalgia y la conexión que marcó su paso por la competencia.

