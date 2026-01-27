Exatlón México | Mejores Momentos | ¿Relevo generacional? Jerry sorprende en el Draft Varonil y enciende la novena temporada

Durante el Draft Varonil de Exatlón México, Leo reconoció el alto nivel de los nuevos aspirantes y señaló a Jerry como el atleta con más posibilidades de quedarse, opinión que reforzó Mono al asegurar que incluso supera a Alejandro, mientras que el momento más emotivo llegó con Nataly, quien abrió su corazón al confesar que José era su espacio seguro, dejando ver la nostalgia y la conexión que marcó su paso por la competencia.