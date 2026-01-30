¿Noche de copas? Malillany Marín revela detalles de la relación que tuvo hace trece años con Cristian Castro
A trece años del romance que Malillany Marín sostuvo con Cristian Castro, la actriz aclaró si la relación fue breve o formal. También habló de José Manuel Figueroa, a quien le externó su apoyo para que el juicio de la sucesión intestamentaria de su padre finalice pronto.