¿Noche de copas? Malillany Marín revela detalles de la relación que tuvo hace trece años con Cristian Castro

A trece años del romance que Malillany Marín sostuvo con Cristian Castro, la actriz aclaró si la relación fue breve o formal. También habló de José Manuel Figueroa, a quien le externó su apoyo para que el juicio de la sucesión intestamentaria de su padre finalice pronto.

