“Un día para vivir” regresa: María José Magán cuenta los detalles más emocionantes de la 5ta temporada

A cinco años de que salió al aire, “Un día para vivir” sigue siendo uno de los programas preferidos en la barra de programación de Azteca 7. Y si alguien ha influido en que el público se sienta cautivado con cada histora, es María José Magán, la protagonista, quien con su inconfundible sello va guiando a los personajes a dejar de tenerle miedo a la muerte. El estreno de la temporada 5 de “Un día para vivir” es el próximo lunes 31 de agosto, en punto de las 20:30 horas por Azteca 7; esta edición tendrá 50 episodios, todos con entrañables lecciones.