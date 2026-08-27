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En Vivo

Víctor García confiesa que pensó en el retiro por la falta de oportunidades en los escenarios

No todos los artistas consiguen que sus carreras despeguen de inmediato y Víctor García la sabe mejor que nadie, pero no se rindió y sigue soñando en grande.

A pesar de que fue uno de los alumnos más destacados de la primera generación de La Academia, a Víctor García no le ha sido tan sencillo hacerse de un camino en la industria musical y hasta llegó a pensar en retirarse por no ver resultados a su esfuerzo. Sin embargo, no quita el dedo del renglón y sigue impulsando proyectos, incluyendo una increíble presentación en el Auditorio Musical, donde presentará sus mayores éxitos.

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