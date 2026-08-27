Claudia arremete contra jueces de MasterChef 24/7 por elegir a Ixdit como FINALISTA y los cocineros reciben una visita especial

La final de MasterChef 24/7 será este domingo 30 de agosto y la que ya tiene su lugar asegurado es Ixdit, quien conquistó a los jueces y a la Chef Lili Cuéllar con unas deliciosas tartaletas. Sin embargo, esto no le hizo nada de gracia a Claudia, que no solo se molestó poque ella no pudo superar el reto, sino porque desde su punto de vista, Flor lo hizo mejor y ella tendría que haber sido la ganadora. Además, los cocineros se reencontraron con su familia y tuvieron la oportunidad de preparar deliciosas recetas con ellos.