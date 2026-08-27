"¡Todos los días haces trampa!": El Sin Palabras se puso cardíaco y los equipos lo dan todo por la victoria

El Sin Palabras es de los momentos más emocionantes en Venga La Alegría, en especial por el esfuerzo que le ponen todos los equipos para conquistar el marcador. Y en la jornada de este jueves hubo de todo; desde robos de puntos hasta acusaciones de trampa que no pasaron inadvertidos. Al final, fueron los del Pueblo los que salieron triunfadores y están ansiosos por concoer el resultado mensual.

