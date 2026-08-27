¡Polémica en Exatlón México 2026! Aristeo cuestiona la actitud de Alexis, pero el campeón NO piensa cambiar para complacerlo
El equipo rojo no está de acuerdo con los modales de Alexis, pues piensan que está siendo muy duro con los atletas novatos y esto podría causar fuertes problemas.
La semana 1 de Exatlón México arrancó con todo y la rivalidad entre los atletas es cada vez más evidente. Para muestra, el duro enfrentamiento de Leo cuando le echó en cara su récord de medallas a Aristeo, sin imaginar que su rival terminaría burlándose de que el fue el primero en tener esos niveles y que muchas de las reglas que se siguen son gracias a su imponente récord cuando debutó y ganó en la segunda temporada.