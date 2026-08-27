¡Polémica en Exatlón México 2026! Aristeo cuestiona la actitud de Alexis, pero el campeón NO piensa cambiar para complacerlo

La semana 1 de Exatlón México arrancó con todo y la rivalidad entre los atletas es cada vez más evidente. Para muestra, el duro enfrentamiento de Leo cuando le echó en cara su récord de medallas a Aristeo, sin imaginar que su rival terminaría burlándose de que el fue el primero en tener esos niveles y que muchas de las reglas que se siguen son gracias a su imponente récord cuando debutó y ganó en la segunda temporada.